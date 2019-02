In Darmstadt nichts zu verlieren

Zwingenberg.„Das ist ein Bonusspiel für uns“, meint Michael Dobrat, Co-Trainer des Frauenhandball-Landesligisten TuS Zwingenberg, vor dem Derby am Samstag um 19.30 Uhr bei der TGB Darmstadt. „Darmstadt ist natürlich Favorit, aber wenn wir unsere Leistung bringen, müssen wir uns vor keinem Gegner in dieser Liga verstecken“, so Dobrat.

Die Darmstädterinnen sind mit 20:4 Punkten Dritter, wollen aber

...