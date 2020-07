In Darmstadt sind Zuschauer erlaubt

Darmstadt.Die Vorsichtsmaßnahmen bei der Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes werden für die Halbfinalgruppen der Damen gelockert. Erstmals darf vor einem kleinen Publikum gespielt werden, bis zu 100 Zuschauer sind bei den Partien von Mittwoch bis Samstag in Darmstadt zugelassen. In der Vor- und Zwischenrunde der Damen waren zuvor keine Zuschauer erlaubt gewesen, bei den Herren hatte es teilweise eine Genehmigung für Publikum gegeben.

Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Friedsam, die nach der Vorrunde wegen muskulärer Probleme zurückgezogen hatte, wird dank einer Wildcard wieder in die Serie einsteigen. In der Halbfinal-Gruppe B tritt die Weltranglisten-106. als Favoritin an. Gruppe A wird von der Weltranglisten-65. Laura Siegemund angeführt. Die jeweils ersten Beiden erreichen die Finalrunde vom 23. bis 26. Juli in Versmold. dpa

