In Schweden Bronze geholt

Örebro/Bensheim.Mit einer Bronzemedaille im Gepäck kehrte Anastasia Bondareva von den Swedish Open aus Örebro in die Heimat zurück. Das Tischtennis-Talent des VfR Fehlheim schied an der Seite von Wenna Tu (Neckarsulm) erst im Halbfinale gegen die an Position drei gesetzten Soma/Sugasawa aus Japan mit 6:11, 3:11 und 6:11 aus.

„Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, merkte die 15-jährige

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.02.2018