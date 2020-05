In Spanien geht’s am 12. Juni weiter

Madrid.Die spanischen Fußball-Profiligen dürfen ab dem 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das gab Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag in einer Rede an die Nation bekannt. Die Erlaubnis gilt für die Primera División und auch für die Zweite Liga.

Nach den bisherigen Plänen soll der Neustart am 12. Juni erfolgen. Die elf ausstehenden Spieltage sollen in sieben Wochen bis zum 26. Juli absolviert werden. Bisher gibt es aber weder einen Spielplan noch weiß man, wie die genauen Bestimmungen aussehen, ob die Mannschaften beispielsweise in Quarantäne gehen. Wegen der extremen Temperaturen in den Sommermonaten sind Anstoßzeiten in den Abendstunden bis 23 Uhr angedacht.

In der Primera División liegt der FC Barcelona mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen nach 27 von 38 Spieltagen mit 58 Punkten auf Platz eins. Der Tabellenzweite Real Madrid mit Nationalspieler Toni Kroos hat zwei Zähler Rückstand, während der FC Sevilla als Dritter mit 47 Punkten nur noch geringe Titelchancen hat. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020