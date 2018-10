Interessante Duelle in Runde drei

Bergstraße.Die Paarungen der dritten Runde im Fußball-Kreispokal stehen. Der Sportvorstand des VfL Birkenau, Volker Halblaub, hatte in die Lostrommel gegriffen und interessante Paarungen gezogen. Unter anderem treffen die Gruppenligisten VfR Fehlheim und SV Unter-Flockenbach auf die Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach und SG Unter-Abtsteinach. Eine weitere reizvolle Begegnung ist das Bürstädter Derby zwischen VfR und Eintracht. Die dritte Runde soll, so Pokalspielleiter Reiner Held, in der letzten Oktober- und erste Novemberwoche ausgetragen werden.

Kreispokal, 3. Runde: SSV Reichenbach – SG Wald Michelbach, VfB Lampertheim – Alemannia Groß-Rohrheim, ISC Fürth – Tvgg Lorsch, FSV Rimbach – FV Biblis, VfR Bürstadt – Eintracht Bürstadt, SV Unter-Flockenbach – SG Unter-Abtsteinach, SV Lörzenbach – SF Heppenheim, VfR Fehlheim – Eintracht Wald-Michelbach. all

