Beim traditionellen Römerman in Ladenburg nahmen drei Sportler der SSG die olympische Distanz (1,8 km/41 km/10 km) in Angriff. Petra Pitz war ein Rookie; sie wurde nach 3:13:52 Stunden Fünfte ihrer Altersklasse und freute sich ebenso wie ihre Kollegen über den obligatorischen Kartoffelsack als Finishergeschenk. Christoph Becker kam nach 2:52:17 ins Ziel (Platz 156 unter 466 Finishern), Stephan Glanzner nach 3:07:46 Stunden. Beim Fitnesstriathlon (0,5/23/5km) gewann SSG-Neuzugang Rebecca Herschel ihre Altersklasse in 1:23:43 Stunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.08.2018