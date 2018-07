Italia-Premiere nach 41 Jahren

Ausgelassen feierte der FC Italia seinen ersten Titelgewinn bei den Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaften. © Neu

Bensheim.Der FC Italia Bensheim erstrahlt in neuem Glanz – zumindest bei den Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaften. Beim Wettbewerb der Senioren, der am Wochenende genau wie der der Alten Herren von der FSG Bensheim ausgerichtet wurde, gewann der Aufsteiger in die Kreisliga C den Titel – und zwar erstmals in seiner 41-jährigen Historie. Und dieser Coup war auch verdient, wenngleich Elfmeterschießen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4356 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.07.2018