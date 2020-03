Ivancok will sich zur Flames-Leistungsträgerin entwickeln

Bensheim.Der Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach treibt seine Kaderplanungen für die nächste Spielzeit 2020/21 weiter voran: Mit der österreichischen Nationalspielerin Ines Ivanok konnte eine Zusammenarbeit für eine weitere Saison mit einem weiteren Jahr als Option vereinbart werden. Die mit einem Gardemaß von 1,83 Meter ausgestattete Rechtshänderin wechselte im Sommer 2019 von der SG BBM Bietigheim zu den Flames.

„Mit Ines Ivanok konnten wir im letzten Sommer eine absolute Wunschspielerin von uns für einen Wechsel zu den Flames begeistern. Sie macht uns viel Freude, ist im Team voll integriert und wir werden in den nächsten Jahren sicher noch viele Tore unserer Nummer 29 sehen. Wir sind froh, eine so wichtige Spielerin mittelfristig an uns gebunden zu haben“, kommentiert Geschäftsführer Michael Geil diese Vertragsverlängerung.

Die im linken Rückraum spielende Wienerin mit kroatischen Wurzeln kam 2017 von ihrem österreichischen Stammverein MGA Fivers Handball, bei dem sie sämtliche Stationen im Jugendbereich durchlief, nach Bietigheim. Aktuell liegt sie bei 3,7 Tore pro Spiel, was mit 63 Treffern Platz zwei hinter Liga-Toptorjägerin Julia Maidhof im internen Torschützinnen-Ranking bedeutet.

„Ich freue mich sehr, weiter Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Die Ziele bleiben die Gleichen und ich persönlich möchte mich natürlich zu einer Führungsspielerin entwickeln und der Mannschaft immer mehr helfen. Das Trainerteam schenkt mir vollstes Vertrauen, wofür ich sehr dankbar bin. Wir sind eine richtig coole Truppe und ich weiß, dass wir mit der Unterstützung der besten Fans noch einiges zusammen erreichen können“, blickt die engagierte Rückraumspielerin auf ihr weiteres Engagement beim Bergsträßer Erstligisten.

Ihre Trainerin ist mit dem Auftritt der Österreicherin sehr zufrieden: „Ines hat sich bei uns vom Start weg gut präsentiert und macht täglich Fortschritte. Sie trifft beständig und hilft uns dadurch natürlich sehr weiter. Wir sehen in ihr das Potenzial, sich weiter zu steigern. Sie ist mit 21 Jahren auch noch eine junge Spielerin, die bei uns weiter lernen darf.“

Die Flames wollen ihren finalen Kader für die neue Saison in den nächsten Wochen fixieren. Auf dieser Zielgeraden geben die Verantwortlichen bekannt, dass Carolline Dias Minto die HSG Bensheim/Auerbach nach einer Saison wieder verlassen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020