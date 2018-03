Jafari lässt den SSV jubeln

Anzeige

Bergstraße.Der SSV Reichenbach II hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball- Kreisliga C einen wichtigen Dreier eingefahren. Mit 1:0 gewann die SSV-Reserve ihr Heimspiel gegen den SV Schwanheim und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen.

Das Tor des Tages gelang David Jafari kurz nach Wiederanpfiff mit einer feinen Einzelleistung (51.). Die Gäste aus Schwanheim verstärkten nach dem Rückstand ihre Bemühungen und dominierten in der Folge das zuvor weitgehend ausgeglichene Duell. „Schwanheim hat sich zwar einige Gelegenheiten erarbeitet, aber etwas Hochkarätiges war eigentlich nicht dabei. Der Sieg für uns geht in Ordnung“, bilanzierte SSV-Funktionär Peter Gehrisch. eh/p

TSV Auerbach II – SV Zwingenberg 2:2. Ein leistungsgerecht 2:2 im C-Liga-Derby. Die Auerbacher waren in der Schlussphase dem Siegtreffer zwar näher und hatten Pech im Abschluss, unterm Strich sprach Jürgen Roth aber von einer gerechten Punkteteilung. „Nimmt man die Spielanteile und die Torchancen, dann geht dieses Unentschieden in Ordnung. Wir haben in der Schlussphase zwar alles auf Sieg gesetzt, der Siegtreffer lag in der Luft. Einmal half den Gästen dabei auch die Querlatte“, so der Auerbacher Pressesprecher. - Tore: 0:1 Guzman Blando (7.), 1.1 Luckhardt (23.), 2:1 Dreher (36.), 2:2 Vogel (62.). nico/p