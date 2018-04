Jan Dahlke ist bereit für höhere Aufgaben

Jan Dahlke wurde am 11. September 1997 in Bensheim geboren, er lebt in Zwingenberg. Gerade hat er sein Fachabitur mit Schwerpunkt Bautechnik an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim abgeschlossen, nun soll ein Studium an der Hochschule Darmstadt folgen.

Der 1,94 Meter große und 89 Kilo schwere Vollblutstürmer drückt in der Fußball-Bundesliga Abonnementsmeister Bayern München die Daumen. Vater Uwe Dahlke kickt sporadisch noch in der Alte-Herren-Mannschaft des VfR Fehlheim und war früher u.a. Spielertrainer des VfR Fehlheim II und des SV Zwingenberg. Bruder Tom (13) steht im Tor der D-Junioren des FC 07 Bensheim, wechselt aber im Sommer zu den C-Junioren des SV Darmstadt 98. Schwester Lara (18) spielt in der weiblichen A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach Handball und war in dieser Saison auch schon in der Bundesliga am Ball.

Vereine in der Jugend: SV Zwingenberg (2003 – 2007), FC 07 Bensheim (2007 – 2013), SV Waldhof Mannheim (2013 – 2015).

Karriere: Vielleicht würde Jan Dahlke heute das Trikot des Regionalliga-Zweiten SV Waldhof Mannheim tragen, hätte er sich nicht im Sommer 2014 in einem Vorbereitungsspiel der Waldhöfer A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft – ausgerechnet beim SV Sandhausen – einen Wirbel ausgerenkt und ein halbes Jahr lang pausieren müssen. „Danach spielte ich auf Waldhof keine Rolle mehr“, erinnert sich der Angreifer, der auch wegen der Fahrerei im Sommer 2015 seine Zelte in Mannheim abbrach und beim VfR Fehlheim anheuerte, zu dem Uwe Dahlke die Kontakte geknüpft hatte. Bevor Jan Dahlke 2016 beim SV Sandhausen II einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieb, hatte er zwei weitere Probetrainings absolviert: mit den Ersatzspielern des damaligen Bundesliga-Kaders des SV Darmstadt 98 und auch bei Regionalligist Wormatia Worms.

Torschützenkönig der Saison 2015/2016: Mit sieben Toren in nur vier Spielen der VfR-Zweiten stellte sich Jan Dahlke ein Empfehlungsschreiben für die Gruppenliga-Mannschaft aus. In der Saison 2015/16 erzielte Jan Dahlke dort dann 38 Treffer in nur 25 Spielen. Vor der Partie gegen den SV Geinsheim (2:3) im August 2016 überreichte Klassenleiter Michael Sobota dem Stürmer die Torschützenkanone. „Jan Dahlke ist eine Granate. Das ist ein Knipser, wie ihn sich jeder Verein wünscht. Immerhin hat er 40 Prozent aller Tore der Fehlheimer, die mit 46 Treffern den besten Angriff stellten, erzielt und war für mich der Vater des Aufstiegs“, hob Michael Sobota damals hervor. rs