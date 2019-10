Jeder SSG-ler holte mindestens eine Medaille

Bensheim.18 Aktive der SSG Bensheim hatten im Laufe des Jahres die Richtzeiten zur Teilnahme den 21. deutschen DJK-Bundesjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in St. Tönis erreicht. Somit reiste eine entsprechend große Gruppe (in Fahrgemeinschaften mit Eltern und Übungsleitern) zur Übernachtung im Sport- und Erlebnishotel Nettetal an. Die Heimreise traten sie mit 35 Titel und viele Bestzeiten

...