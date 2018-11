JFV-Duo im Hessenpokal weiter

Bensheim.Im Gleichschritt marschierten die Fußball-A- und B-Junioren des JFV Alsbach-Auerbach in die dritte Hessenpokalrunde. Die A-Junioren gewannen ihr Heimspiel im Weiherhaus 3:2 (1:0) gegen den Karbener SV, die B-Junioren siegten in Alsbach 4:0 (3:0) gegen die SG Kelkheim.

Die A-Junioren machten es unnötig spannend. Das 1:0 durch Zaid Yacoub aus der fünften Minute hatte bis weit in die zweite Halbzeit hinein Gültigkeit, dann wendete der Verbandsliga-Konkurrent Karben das Blatt mit zwei Toren in der 71. und 77. Minute. Nassim El Yassimi gelang in der 82. Minute der Ausgleich, Lasse Lulei bewahrte sein Team mit dem Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit vor der Verlängerung.

Die ebenfalls in der Verbandsliga beheimateten JFV-B-Junioren bekamen es mit dem Hessenligisten Kelkheim zu tun, dem sie mit einem beherzten Auftreten von Beginn an den Schneid abkauften. Manzur Hassanzada (2. und 5.) und Bünyamin Özdemir (28.) trafen zur überraschenden 3:0-Pausenführung. Die Gastgeber spielten in der zweiten Halbzeit konzentriert weiter und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen; Marcel Veith erzielte in der 62. Minute den 4:0-Endstand. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018