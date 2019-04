JFV unter Wert geschlagen

Bensheim.Nach einem guten Spiel mussten sich die Fußball-A-Junioren des JFV Alsbach-Auerbach etwas zu hoch im Hessenpokal-Achtelfinalspiel dem klassenhöheren FV Biebrich mit 2:6 (1:2) geschlagen geben. Die Jungs von der Bergstraße waren in den ersten 25 Minuten leicht überlegen und ging folgerichtig durch Percy Felix in der elften Minute in Führung (Foto) und hätten diese durch Felix per Konter sogar

...