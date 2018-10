Jörg Huß ein Ironman auf Hawaii

Einhausen/Hawaii.Der 40. Ironman auf Hawaii war ein Rekordrennen. Sieger Patrick Lange erreichte nach 3,8 Kilometern Schwimmen im Pazifik, 180 Kilometern auf dem Rad und einem abschließenden Marathonlauf das Ziel in 7:52.39 Stunden – einer noch nie erreichten Zeit auf den Lavafeldern von Big Island (siehe auch Seite 22).

Begünstigt wurde dieser neue Streckenrekord durch die Wetterbedingungen, die den Athleten in diesem Jahr entgegenkamen. So auch dem Einhäuser Jörg Huß, der in einer Zeit von 10:08,04 Stunden den Zielstrich passierte und sich damit Platz 810 unter 2384 Startern sicherte. Eine Zeit, mit der der 39-Jährige absolut zufrieden war. „Ich hatte im Vorfeld mit einer Zeit um 10:10,00 geliebäugelt und bin jetzt knapp drunter geblieben. Das Wetter hat es heute vor allem beim Radfahren gut mit uns gemeint, so dass ich da mit meiner Zeit von 5:03,00 mehr als happy bin. Der abschließende Marathon auf dem Highway war dann für den Kopf und den Körper eine echte Herausforderung“, erzählte der Ausdauersportler nach dem Zieleinlauf überglücklich. Über seine Eindrücke von diesem Rennen werden wir noch ausführlich berichten. nico

