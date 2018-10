Johannes Daum hält Punkt fest

Lindenfels.Das Topspiel in der Fußball-A-Liga zwischen Azzurri Lampertheim (4.) und SV Winterkasten (2.) endete 1:1 unentschieden. Ein glücklicher Zähler für die Gäste, meinte SVW-Coach Uwe Reibold. „Dem Spielverlauf nach hätte Lampertheim das Spiel gewinnen müssen.“ Gästetorhüter Johannes Daum rettete seinem Team mit starken Parden den Punkt. „Johannes hat zwei Hundertprozentige gehalten“, so Reibold. In der letzten Aktion der Begegnung wehrte Daum einen Flachschuss von Sutter ab.

Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen nach einer guten halben Stunde durch Rose in Führung, der ein Missverständnis in der SVW-Defensive ausnutzte. Der Sportverein kam erst im zweiten Abschnitt auf Touren und bestimmte nun das Geschehen. In dieser Phase glückte der Reibold-Elf das 1:1. Janis Bauer, am Samstagabend zweimal an der Torwand des ZDF-Sportstudios erfolgreich (siehe unten), traf nach einem Freistoß von Serdar per Kopf (58.). Mit zunehmender Spieldauer übernahm Azzurri wieder das Kommando, scheiterte aber immer wieder am überragenden Daum.

SV Winterkasten: Johannes Daum - Fiege, Wendel, Serdar, Bauer, Christian Daum, Brockmeyer, Bersch, Michael Kredel, Kopp, Sebastian Kredel. - Eingewechselt: Jochim, Johannes Arras.

Tore: 1:0 Rose (31.), 1:1 Bauer (58.). - Schiedsrichter: Mucha (Sensbachtal). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Sutter, Rose / Johannes Daum, Bauer. eh/p

TSV Aschbach – SV Lindenfels 1:2. Der Sieg der Lindenfelser in diesem Kellerduell geht in Ordnung. Auch die frühe Führung durch Nick Weihrauch sorgte bei den Gastgebern nicht für die erhoffte Sicherheit. „Wir haben wohl zu früh in den Verwaltungsmodus umgeschaltet“, bilanzierte TSV-Abteilungsleiter Baytürk. Dann sorgten Marcel Schneider per 30-m-Schuss und Peter Meister für die Wende zugunsten der Gäste, die auch in Unterzahl cool blieben.

SV Lindenfels: Maximilian Klöss, Keindl, Fendrich, Schröder, Philipp Höly, Stanka, Peter Meister, Hördt, Andreas Höly, Patrick Klöss, Schneider; eingewechselt: Schmitt (90.).

Tore: 1:0 Nick Weihrauch (2.), 1:1 Schneider (30.), 1:2 Peter Meister (42.). – Schiedsrichter: Krause (Darmstadt). – Zuschauer: 50. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Philipp Höly (SVL, 58., Foulspiel). – Beste Spieler: – / Patrick Klöss, Schneider. ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018