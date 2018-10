Josephine Körner muss Karriere beenden

Bensheim. 2014 stand sie noch gemeinsam mit Lisa Friedberger im Endspiel bei der U18-Weltmeisterschaft in Mazedonien und war am Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft beteiligt - nun muss Josephine Körner ihre noch junge Karriere beenden. Nach einer kürzlich erfolgten Untersuchung am rechten Sprunggelenk rieten die behandelnden Ärzte dem 21-jährigen Talent des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach zur sofortigen Beendigung des Leistungssports.

„Ich habe lange für mein Comeback gekämpft, viele Rückschläge erlitten und immer fleißig und diszipliniert hinter verschlossenen Türen dafür gearbeitet. Schlussendlich musste ich den Kampf aufgeben. Nach vielen Gesprächen und schlaflosen Nächten kamen wir zu dem Entschluss, dass meine sportliche Laufbahn im Leistungssport dem Ende naht. Für mich persönlich ist es derzeit eine der härtesten Entscheidungen, dennoch habe ich immer fest im Blick, dass es für meine Zukunft die beste Entscheidung sein wird“, beschreibt Josephine Körner ihre aktuelle Gefühlslage.

Die beiden Flames-Geschäftsführer Jörg Hirte und Michael Geil bedauern diesen Schritt: „Wir sind alle ein wenig konsterniert und traurig über das Karriereende von Josephine. So stellt man sich keinen Abschluss einer Sportlerkarriere vor, zumal „Jo“ auch während ihrer langen Verletztenphase immer beim Team war und wir alle mit ihr gehofft haben.“ Die HSG wird Josephine Körner nach dem nächsten Heimspiel gegen Neckarsulm (13. Oktober) gebührend verabschieden.

Halilovic fällt lange aus

Die Flames müssen einen weiteren Ausfall verkraften: Vildana Halilovic zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Dies ist umso ärgerlicher, da sie sich gerade von einer langwierigen Ellenbogenverletzung erholt hatte und während der Vorbereitung Fortschritte in ihrer Entwicklung zu sehen waren. „Ich werde mich aber auf jeden Fall zurückarbeiten, um dann gestärkt aus dieser Situation zurückzukommen“, gibt sich die Rückraumspielerin kämpferisch.

Die Diagnose wurde von Flames-Teamarzt Dr. Nawid Hariri nach der MRT-Untersuchung gestellt. Nun steht die Operation des Knies an, danach erfolgt die Reha. Dr. Hariri: „Vildana wird den Flames, je nach Verlauf der Operation und Heilung, sechs bis neun Monate fehlen. Wir werden im Team alles für sie tun, damit der Heilungsprozess optimal verläuft.“

Trainerin Heike Ahlgrimm sagte zur aktuellen zur Situation: „Wir werden nun auch für Josephine und Vildana spielen, als Team enger zusammenrücken. Rein sportlich verringern sich unsere Alternativen, rein menschlich sind wir natürlich gedanklich bei den beiden und wünschen Josephine nach ihrer Entscheidung nur das Beste auf ihrem weiteren Lebensweg.“

