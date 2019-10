Jürgen Dreißigacker überrascht den Hessenmeister

Heppenheim.Achtbar hat sich Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim bei Titelfavorit Eintracht Frankfurt aus der Affäre gezogen. Bei der 2:9-Niederlage verhinderten Kovalik/Gwosdz den Fehlstart. In einer umkämpften Partie bezwangen sie Krenz/Dragicevic mit 11:9 im Entscheidungssatz, nachdem sie bereits mit 10:2 in Front gelegen hatten.

Torsten Gwosdz hielt gegen Frankfurts Topspieler Barabanov das Match bis in den fünften Durchgang ausgeglichen, unterlag aber 7:11. Noch nicht zu seinem druckvollen Spiel fand Jozef Kovalik (0:3 gegen Krenz).

Für eine kleine Überraschung sorgte Jürgen Dreißigacker, der in der Mitte den Hessenmeister der Jugend, Pradler, glatt bezwang. Weitere Erfolge hatten Max Hay und Andreas Kessler auf dem Schläger. Hay verlor gegen Kolesau ebenso nach 2:1-Führung wie Kessler im Duell mit dem langjährigen TTC-Akteur Nicolas Plapp.

Bezirksklasse: TTC IV – SG Hüttenfeld 8:8. Vor dem Spiel wären die Heppenheimer, die auf Marcel Rohde verzichten mussten, mit der Punkteteilung gegen den Bezirksligaabsteiger zufrieden gewesen. Nach der zwischenzeitlichen 8:4-Führung waren sie am Ende aber etwas enttäuscht. In den Doppeln dominierten die Gäste, lediglich Harpe/Dingeldein siegten für den TTC. Im Schlussdoppel hatte Hüttenfeld dann ebenfalls das notwendige Glück auf seiner Seite: Steier/Berg setzten sich gegen das TTC-Duo Elbert/Stimmler im Entscheidungssatz mit 13:11 durch.

Beide Heppenheimer hatten mit vier Einzelsiegen jedoch maßgeblichen Anteil am 8:8. Vorne zwang Torsten Elbert sowohl Böck als auch Steier mit 3:1 in die Knie. Dennis Stimmler stellte in der Mitte mit einem 3:2 gegen Thomas und mit dem 3:0 gegen Berg zwei weitere Punkte sicher. Die Youngster Phil Harpe, Lukas Dingeldein und Brian Graab feierten je einen Spielgewinn. drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.10.2019