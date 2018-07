Anzeige

Heppenheim.Zum 14. Mal wird in dieser Woche der Heppenheimer Jugend-Cup auf den Plätzen des Tennisclubs Blau-Weiß Heppenheim ausgespielt. Das DTB-Jugendranglistenturnier geht vom heutigen Mittwoch bis Sonntag (jeweils ab 9 Uhr); dann werden in den Endspielen die Turniersieger ermittelt.

Ausgespielt werden Junioren-Einzel und Juniorinnen-Einzel in den Altersklassen U10, U12, U14, U16 und U18. Die Altersklassen U12 bis U16 sind Teil der Wilson-Junior-Race-Serie der Metropolregion Rhein Neckar, deren Masterturnier im September ausgetragen wird.

In der Altersklasse U12 wird in diesem Jahr wieder das Heppenheimer Talent, der amtierende Kreismeister David Weimar aufschlagen, der im letzten Jahr das Turnier in der Altersklasse U10 gewinnen konnte.