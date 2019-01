Jugend spielt um Bezirkstitel

Darmstadt.Auf den Nachwuchs im Tennisbezirk Darmstadt wartet der erste Höhepunkt im noch jungen Jahr. In der Vier-Feld-Halle der SG Weiterstadt haben am gestrigen Dienstag mit ersten Vorrundenspielen der Jüngsten die Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge U14, U16 und U18 begonnen. Insgesamt haben 95 Mädchen und Jungen gemeldet. Am Samstag (ab 9.30 Uhr) stehen in den sechs Konkurrenzen der die Halbfinals an. Die Endspiele sind für Sonntag (10 Uhr) geplant.

Mit der Teilnehmerzahl ist Bezirks-Jugendwartin Ursula Buck-Pfadler zufrieden: „Wir haben sehr gut besetzte Felder in allen Altersklassen, auch qualitativ. Was mich besonders freut, ist, dass wir wieder eine Konkurrenz bei den U18-Juniorinnen hinbekommen haben.“

Favoriten bei den Ältesten sind die topgesetzten Matteo Feggi (TC Groß-Zimmern) und Lisa Schulz (TC Seeheim). Den Siegern winkt, sofern nicht über die nationale Rangliste bereits qualifiziert, eine Teilnahme an den Hessenmeisterschaften in der kommenden Woche. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019