Provence/Bensheim.Beim Vier-Länder-Turnier in der französischen Provence, das als Vorbereitung auf die U 20-Weltmeisterschaft vom 1. bis 15. Juli in Ungarn diente, belegte die deutsche Juniorinnen-Handball-Nationalmannschaft den zweiten Platz hinter Frankreich. Julia Maidhof steuerte zum 26:23-Auftaktsieg gegen Spanien einen Treffer bei. Dagegen ging die Rückraum- und Außenspielerin des Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach beim 20:28 gegen Frankreich leer aus. Beim abschließenden 38:25-Erfolg der DHB–Talente gegen Portugal trug sich Maidhof dreimal in die Torschützinnenliste ein.

Seit gestern bereiten sich die Schützlinge des Trainerduos Marielle Bohm und Jens Pfänder in Ismaning unmittelbar auf die WM vor. Bei dieser sind dann in der Vorrundengruppe D Schweden, Kroatien, Spanien, Ägypten und Frankreich die Gegner. rs/red