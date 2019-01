Julius Knatz holt erneut den Titel

Lorsch.Mit fünf Sportlern waren die Leichtathleten des LCO Lorsch mit dem Trainer-Duo Erhard Schäfer und Jürgen Sonnabend bei den hessischen Hallenmeisterschaften der Jugend U16 und U20 in Stadtallendorf am Start.

In einem spannenden Wettkampf der Altersklassse M15 erkämpfte sich Julius Knatz zum wiederholten Mal den hessischen Hallentitel im Hochsprung und das mit persönlicher Bestleistung von 1,71 Metern. Sein direkter Konkurrent Maximilian Grün vom ASC Darmstadt konnte die Siegeshöhe erst im zweiten Versuch überqueren und wurde mit gleicher Höhe Zweiter.

Auch Selja Lemke konnte sich über eine persönliche Bestleistung im Kugelstoßen freuen: 10,27 Meter bedeuteten für sie Platz sieben in Hessen. Unglücklicherweise wurde sie bei der Nennung der Endkampfteilnehmer vergessen, so dass ihr drei weitere Versuche verwehrt blieben.

Im 60-Meter-Lauf erreichte Lena Sonnabend in einem starken Teilnehmerfeld der W15 souverän den Zwischenlauf in 8,42 Sekunden. Lena Hennig kam im Vorlauf der Altersklasse W14 mit 9,10 Sekunden ins Ziel. Dem einzigen Lorscher Teilnehmer der U20, Noah Ramser, fehlte in 7,38 Sekunden über 60 Meter nur eine hundertstel Sekunde zum Erreichen des Zwischenlaufes. Auch er musste sich mit einem starken Teilnehmerfeld messen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019