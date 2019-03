Junge Menschen sind gern Schiedsrichter

Bergstraße.An einem kühlen Abend in Mörlenbach: In einer Kabine des Weschnitztalstadions streift sich Mareike Fath ihre Arbeitskleidung für die vor ihr liegenden 80 Minuten über: schwarze Stutzen, schwarze Hose, schwarzes Trikot. Zudem werden eingepackt: eine gelbe und eine rote Karte, Stift, Spielnotizkarte und – eine Pfeife. Denn Mareike Fath ist Schiedsrichterin, pfeift für den FC Ober-Abtsteinach. Heute steht die B-Jugend-Partie zwischen dem SV/BSC Mörlenbach und der JSG Lörzenbach/Mitlechtern auf dem Programm.

Seit Fath im Februar 2018 ihren Schein erwarb, ist sie begeisterte Schiedsrichterin. Weil sie berufsbedingt nicht mehr die Zeit hatte, mehrmals pro Woche zu trainieren und jedes Wochenende zu spielen, suchte sie Wege, dem Fußballsport verbunden zu bleiben: „Man ist mitten im Geschehen, kann sich sportlich betätigen und leistet dabei noch ehrenamtliche Arbeit.“

Ebenfalls 2018 hat Christos Karagiannis die Prüfung zum Schiedsrichter abgelegt. Gereizt hat ihn die Schiedsrichterei schon immer. Als ein Lehrgang ausgeschrieben war und zugleich ein Punktabzug für seinen Verein JFV Bürstadt drohte, entschloss sich der 28-Jährige, sich anzumelden. „Fußball ist für mich eine der komplettesten Sportarten. Ich habe diesem Sport eine Menge schöner Momente zu verdanken, mit meiner Tätigkeit als Schiedsrichter will ich etwas zurückgeben“, sagt er.

Was den Reiz ausmacht? „Die Herausforderungen, jedes Spiel aufs Neue mit 22 unterschiedlichen Persönlichkeiten zu lenken und zu leiten.“ Einig sind sich die beiden, dass die Tätigkeit als Schiedsrichter die Persönlichkeit schult und viele Kompetenzen vermittelt. Dies gelte auch für Privat- und Berufsleben. Karlheinz Dörsam, der Chef der Bergsträßer Schiedsrichter, stimmt beiden zu: „Durch die Schiedsrichterei lassen sich viele wichtige Erfahrungen für das Leben sammeln: in kritischen Situationen Ruhe und Überblick bewahren, in kritischen Situationen schnell Entscheidungen treffen“, nennt er nur einige Beispiele.

Aufgrund der vielfältigen Fortbildungsangebote, dem guten Teamgeist in der Schiedsrichtervereinigung und einem wöchentlichen Trainingskreis auf freiwilliger Basis ist man kein Einzelkämpfer, sondern integriert im Team von über 150 Schiedsrichterkollegen. Dörsam hofft, dass sich weitere junge Leute von diesen Beispielen anstecken lassen. all/Bilder: privat

