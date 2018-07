Anzeige

Lörzenbach.Hauchdünn verpasste der SV Lörzenbach in der vergangenen Saison die Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga. Am letzten Spieltag verspielte die Mannschaft von Trainer Marcel Hanstein durch ein 1:1 beim VfB Lampertheim Tabellenplatz zwei – der letztlich wegen der Situation in den oberen Ligen den direkten Aufstieg bedeutet hätte.

Trotz des negativen Endes blickt Trainer Hanstein zufrieden auf die Spielzeit zurück. „Mit einer extrem jungen Mannschaft und trotz vieler Ausfälle haben wir uns richtig gut geschlagen“, lobt Hanstein. Sowohl in der Offensive (81 Tore) als auch in der Defensive (48 Gegentreffer) wusste der SV zu überzeugen.

Mit Jonas Ripper (KSG Mitlechtern), Jan Landzettel (FC Fürth) und Jonas Fetsch (SV Kirschhausen) wechseln drei Spieler zu den Grün-Weißen. Mit Landzettel kann der SVL zunächst nicht planen. „Er laboriert an einem Fußbruch und geht im September studienbedingt für ein halbes Jahr ins Ausland“, erklärt der Trainer. Ansonsten sollen die Zugänge mit ihrer Erfahrung die junge Truppe führen, auch wenn sie selbst erst Anfang 20 sind, hatten sie schon höherklassige Einsätze.