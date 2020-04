Junger Trainer soll vor allem die jungen Spieler erreichen

Groß-Rohrheim.Eine Trainersuche in Zeiten der Corona-Krise ist schwierig, aber die Handballer des TV Groß-Rohrheim konnten nun doch Nägel mit Köpfen machen: Tim Borger wird das Amt von Sascha Holdefehr übernehmen, der bekanntlich sein Engagement nicht fortsetzen wollte.

Die Abteilungsleitung um Hans-Peter Erlemann suchte früh das Gespräch mit dem bisherigen Trainer des Bezirksoberligisten SKV Mörfelden, aber fix ist die Entscheidung erst jetzt, die Mannschaft erfuhr per Whatsapp-Sprachnachricht von Erlemann von der Verpflichtung. „Natürlich ist die Situation nicht einfach und ich kenne meine neuen Spieler noch nicht persönlich, aber was ich bislang erfahren habe, bekomme ich es mit einer jungen, sehr motivierten Mannschaft zu tun und ich freue mich darauf, wenn es endlich losgehen wird“, erklärt Tim Borger.

Der 35-Jährige hat die Entwicklung des TVG in den letzten Jahren beobachtet und die beiden Aufstiege unter Holdefehr ringen ihm Respekt ab. In der gleichen Zeit schaffte auch Borger mit Mörfelden zwei Aufstiege, führte seine Mannschaft aus der Bezirksliga B in die Bezirksoberliga.

Für Hans-Peter Erlemann war die Verpflichtung Borgers ein wichtiger Schritt in Richtung einer positiven Zukunft beim TV Groß-Rohrheim: „Wir haben bewusst auf einen jungen Trainer gesetzt, der die jungen Spieler gut erreicht. Es ist sicher nicht so, dass ein 50- oder 60-jähriger die Jungen nicht erreichen kann, aber bei Tim Borger haben wir da auf alle Fälle ein sehr gutes Gefühl.“

Der neue Coach wohnt in Dieburg und wurde am 19. März erstmals Vater. Die Situation wurde intensiv besprochen – und: „Groß-Rohrheim weiß auch, dass ich als Polizist ab und an Schichtdienst habe. Da bin ich froh, dass Thomas Fox als Co-Trainer weitermacht“, so Borger. Er selbst lernte das Handball-Abc bei der TGS Walldorf, war danach in der Jugend in Mörfelden am Ball und wechselte 2001 zur SG Wallau/Massenheim. Dort kam er vier Jahre in der Dritten und Zweiten Bundesliga zum Einsatz. 2017 übernahm er schließlich die SKV Mörfelden als Spielertrainer. met/sm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.04.2020