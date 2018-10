Junior-Flames steigern sich

Bensheim.Im zweiten Spiel gab es für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach den ersten Sieg. Bei der TGS Walldorf gewann die HSG mit 24:21 (12:10).

Kritisch analysierte Trainerin Lisa Mößinger: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, lagen schnell mit 2:5 in Rückstand und ich musste zu diesem Zeitpunkt bereits eine Auszeit nehmen. Unser Auftritt hat mir bis dahin überhaupt nicht gefallen“, so Mößinger. Die Ansprache der Trainerin wirkte, denn von da an stand die Abwehr, auch wenn Keeperin Melanie Breinich nicht ihren besten Tag hatte.

Auch nach dem 12:10 zur Pause blieb es eng. Drei Tore Vorsprung, mehr war nicht drin, zumal die Bensheimerinnen auch sehr gute Möglichkeiten nicht verwerteten. Ab der 40. Minute kam Josefine Lotze ins Bensheimer Tor. Das half der Abwehr und zudem wurden die Chancen besser genutzt. Als Marie-Lisa Schmidt zum 22:19 (55.) traf, war der Deckel drauf. Zwei Punkte bei einem starken Konkurrenten lässt sich gut an und die Trainerin ist für die kommenden Aufgaben zuversichtlich. „Als wir unseren Rhythmus gefunden hatten, lief das Spiel“, zeigt sich Lisa Mößinger nach der Schlusssirene doch noch zufrieden.

HSG-Tore: Marie-Lisa Schmidt (8), Nina Rädge (7/6), Ingrida Bartaseviciene (4), Kim Rädge (3), Julia Leichthammer, Julia Niewiadomska (je 1). pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018