Juniorflames gewinnen glanzlos

Bensheim.Gerade noch einmal die Kurve bekommen haben die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II im Oberliga-Heimspiel gegen die TSG Walldorf. Mit 21:17 (7:6) gewannen die Juniorflames von Trainerin Lisa Mößinger, konnten aber nur bedingt überzeugen.

Dabei fing die Partie gegen den Tabellensiebten mit einem 4:1 (14.) gar nicht schlecht an. Die Walldorferinnen kamen jedoch fortan an besser mit dem schnellen Handball der Bensheimerinnen zurecht und waren beim 6:7 zur Pause wieder dran.

Lisa Mößinger muss wohl in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn im zweiten Abschnitt zeigte sich die HSG deutlich verbessert. Als Laura Strehl in zum 16:11 (48.) traf, war die Entscheidung gefallen. In den Schlussminuten konnte es die Gastgeberinnen etwas ruhiger angehen lassen. Lisa Mößinger zeigte sich zufrieden, aber auch kritisch: „Ich bin froh, dass wir die Partie noch für uns entscheiden konnten. Man sieht, dass wir derzeit auf Spielerinnen wie Marie-Lisa Schmidt nicht verzichten können. Mir fehlt einfach ein Shooter, aber kompakt haben wir es geschafft.“ – HSG-Tore: Nina Rädge (5/3), Laura Strehl, Rugile Bartaseviciute, Ingrida Bartaseviciene, Kim Rädge (je 3), Vanessa Maluschke (2/1), Isabelle Rubeck (2). pfl

