Jurics Dreisatz-Sieg ist zu wenig

Lorsch.Die Tennisdamen des TCO Lorsch hatten sich für den zweiten Doppelspieltag in der Hessenliga so viel vorgenommen und wollten beim nach dem Auftakt mit 2:2 punktgleichen THC Hanau unbedingt ein positives Zeichen setzen – am Ende mussten sie aber (wie schon in der Vorwoche in Wiesbaden) mit einer knappen 4:5-Niederlage die Heimreise antreten.

Die Partie war geprägt von meist klaren

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1778 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018