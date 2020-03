Kader der „Falken“ ist jetzt komplett

Groß-Bieberau.Die aktuelle Handball-Saison ist auch in der 3. Liga vorläufig ausgesetzt, der Spiel- und Trainingsbetrieb ruht. Auch Trainer Thorsten Schmid von der HSG Groß-Bieberau/Modau hat seinem Team „Home Office“ verordnet und jedem Spieler individuelle Trainings- und Fitnessprogramme an die Hand gegeben. Unterdessen haben die verantwortlichen um Manager Georg Gaydoul weiter am Kader für die neue Saison gearbeitet.

Neben den bereits gemeldeten Christopher Nungovitch (Tor, 30 Jahre, Spartak Moskau), Christoph Weizsäcker (Tor, 18 Jahre, HSG Wetzlar), Hannes Iffert (Kreis, 23 Jahre, ThSV Eisenach), Christopher Malik (Rückraum, 26 Jahre, HSG Hanau), und Kevin Kunzendorf (Rechtsaußen, 18 Jahre, HSG Wetzlar) vermelden die Falken noch vier Neuverpflichtungen: Tim Claasen (Rückraum, 23 Jahre, VfL Lübeck-Schwartau 2. Liga), David Wucherpfennig (Kreis, 19 Jahre, TV Großwallstadt 3. Liga, stammt aus Groß-Zimmern), Moritz Klenk (Linksaußen, 18 Jahre, Doppelspielrecht TV Großwallstadt Juniorenakademie) und Marko Sokicic (Co-Trainer, A- Jugend-Trainer und Spieler der Falken II, 29 Jahre, zuletzt Spielertrainer in Groß-Umstadt).

Damit geht die HSG Groß-Bieberau/Modau mit einem 15 Mann-Kader in ihre 38. Saison in einer deutschen Bundesliga. Gaydoul und Co. wollen auch den dringend erforderlichen Ausbau der Sporthalle in Groß-Bieberau voranbringen. Die ehrwürdige Halle an der Schule ist sehr in die Jahre gekommen, braucht einen neuen Hallenboden, eine Sanierung der Kabinen und eine Kapazitätserweiterung für die Zuschauer. Immerhin belegt die HSG im Zuschauerranking der Drittligisten mit nahezu 800 Besuchern im Schnitt Rang zwei hinter dem TV Großwallstadt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.03.2020