Kaiserslautern gelingt ein versöhnlicher Abschluss

Kaiserslautern.Nach dem versöhnlichen Abschluss einer wieder einmal verkorksten Saison blickt der 1. FC Kaiserslautern in eine ungewisse Zukunft. Dank des 1:0-Sieges gegen Fußball-Drittliga-Meister FC Bayern II beendeten die zwischenzeitlich sogar vom Absturz in die Viertklassigkeit bedrohten Pfälzer die Corona-Saison 2019/20 mit 55 Punkten zwar noch auf Rang zehn - die als Ziel ausgegebene Rückkehr in die 2. Bundesliga wurde aber klar verpasst.

Den erhofften Aufstieg hatten die Roten Teufel nach der Winterpause verspielt, als in den sieben Partien bis zur Corona-Pause kein einziger Sieg gelang und der FCK plötzlich im Abstiegskampf steckte. Nach dem Neustart gelangen sechs Siege und drei Unentschieden bei nur zwei Niederlagen. Aufgrund finanzieller Zwänge - die Pfälzer stellten Mitte Juni einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung - wird sich der FCK-Kader auf einigen Positionen verändern. Torhüter Lennart Grill spielt künftig für Bayer Leverkusen. Alexander Nandzik, Gino Fechner und der Ex-Kapitän Christoph Hemlein erhielten keine neuen Verträge. Torjäger Florian Pick liebäugelt zudem mit dem 1. FC Heidenheim.

Für den mir rund 24 Millionen Euro verschuldeten Verein hat zwar ein neuer Investor sein Interesse bekundet, unterschrieben ist aber noch nichts.

Jubel in Würzburg: Mit seinem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit zum 2:2 gegen Halle hatte Kapitän Schuppan die Würzburger Kickers zurück in die 2. Bundesliga geschossen und das bayrische Fernduell mit dem FC Ingolstadt am letzten Drittliga-Spieltag für sich entschieden. Während sich Würzburg neben Braunschweig ab sofort wieder Zweitligist nennen darf, dreht der FCI gegen Nürnberg die Extrarunde durch die Relegation. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020