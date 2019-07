Kampf gegen die Flut an Gegentreffern

Bensheim.Bei der Frage, was besser werden muss beim FC 07 Bensheim in der anstehenden Spielzeit 2019/20, bleibt man automatisch an der Statistik der Vorsaison hängen. Diese schlossen die Nullsiebener als Siebter der Fußball-Gruppenliga ab – mit großem Rückstand zu den Top 5. Dass der FC 07 punktemäßig so deutlich hinterherlief, lag weniger an der Offensivleistung, 80 erzielte Tore waren der sechstbeste

...