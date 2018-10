Kampflos ins Spitzenspiel

Bergstraße.Kampflos kam der TSV Gadernheim in der Fußball-Kreisliga D zu Punkten, da Gegner Waldhorn Lampertheim nicht antrat, und übernimmt damit (bei entsprechender Wertung durch den Klassenleiter) die Tabellenführung – und das eine Woche vor dem Spitzenspiel, in dem sich am Sonntag zum Hinrundenabschluss der bisherige Primus TSV Elmshausen und die Gadernheimer gegenüberstehen.

Keine Mühe hatte die SG Lautern bei ihrem 4:0-Sieg bei Schlusslicht SV Zwingenberg II (Tore: Elzabi/11., Christian Hill/18., Jannik Degenhardt/30., Mößinger/76.), der noch höher hätte ausfallen können, doch wurde in der zweiten Halbzeit munter durchgewechselt. So kam Marcel Peter nach seinem Kreuzbandriss erstmals in dieser Saison zum Einsatz und machte seine Sache gut.

Der SV Schönberg musste mit einem 2:2 gegen den TSV Reichenbach II zufrieden sein, obwohl beide Teams in der Schlussphase den Siegtreffer auf dem Fuß hatten. Der SV war dankbar, dass er erneut zur FSG Bensheim ausweichen konnte, weil in Schönberg nicht gespielt werden konnte. – Tore: 0:1 B. Knappe (14.), 1:1 Seeger (15.), 1:2 B. Knappe (55.), 2:2 Koszarny (71. Foulelfmeter). kr

