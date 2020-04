Kapitän Abraham will nach Argentinien

Frankfurt.Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht in absehbarer Zeit ein Kapitänswechsel bevor. Bei Spielführer David Abraham kündigt sich nach mehreren Medienberichten ein Wechsel in seine Heimat Argentinien an, wo er künftig wieder für Independiente spielen könnte. Frankfurts Trainer Adi Hütter wollte einen Abraham-Wechsel für diesen Sommer noch nicht bestätigen.

„Ich gebe keine Wasserstandsmeldungen. Bei David Abraham wird es so sein, dass die Zeit kommt, dass er zurück nach Argentinien geht. Wann das ist, das steht noch in den Sternen“, sagte der Österreicher am Montag bei einer Pressekonferenz, die die Eintracht ohne Publikum nur „online“ durchführte.

Der in Argentinien geborene Verteidiger Abraham spielt seit 2007 in Europa und war vor seinem Engagement in Frankfurt auch für die TSG 1899 Hoffenheim und den FC Basel aktiv. Independiente ist Abrahams früherer Verein, bei dem Club aus einem Vorort von Buenos Aires spielte er von 2003 bis 2007. Bei den Hessen besitzt der 33-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Trainer Adi Hütter würde in der derzeitigen Corona-Krise einen Gehaltsverzichte in Kauf nehmen, wie er im Rahmen der Pressekonferenz erklärte: „Das ganz große Thema ist Solidarität. Deswegen bin ich auch ein Befürworter des Verzichts.“ Weil sich der Bundesligist zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befand, gab es bisher aber noch keine konkreten Gespräche über so eine Option.

„Unser Vorstand wird sich sicher Gedanken machen, wie wir Eintracht Frankfurt so bestücken können, dass wir Mitarbeiter mit unserem Verzicht erhalten können. Da ist jeder Profi von uns“, fügte der 50 Jahre alte Hütter an. Bei vielen Bundesligisten ist ein Gehaltsverzicht von Profis schon beschlossene Sache. Die Spiele in der Bundesliga sind wegen der Pandemie derzeit bis zum 30. April ausgesetzt. Nach dem derzeitigen Plan der Deutschen Fußball Liga soll es ab Mai mit so genannten Geisterspielen weitergehen.

Mehr als 90 000 Mitglieder

In diesen schweren Zeiten gibt es auch eine gute Nachricht: Eintracht Frankfurt hat erstmals über 90 000 Mitglieder. Genau 90 117 Personen sind im April beim Traditionsverein angemeldet, wie die Hessen mitteilten. „Eintracht Frankfurt erfreut sich auch in den aktuell schwierigen Zeiten der Corona-Krise einer unglaublichen Solidarität und Treue seiner Vereinsmitglieder“, heißt es. Der Club verweist auch darauf, dass die Kündigungen mehr als zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen, obwohl der Sportbetrieb momentan in allen Bereichen ruht.

„Ich bin unheimlich stolz auf die Entwicklung und dankbar für jede Eintrachtlerin und jeden Eintrachtler in unserem Verein. Gerade in diesen schwierigen Zeiten wissen wir um den starken Rückhalt, den wir aus der gesamten Eintracht-Familie erfahren“, sagte Präsident Peter Fischer. dpa

