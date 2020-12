Kapitänsfrage ist für Rode nicht wichtig

Frankfurt.Die Kapitänsfrage ist beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt trotz des bevorstehenden Abgangs von Spielführer David Abraham derzeit kein Thema. Dies sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode am Dienstag in einer Medienrunde. „Wir sollten erstmal den Fokus darauf legen, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Da ist es auch nicht wichtig, wer mit der Binde aufs Spielfeld läuft“, sagte der 30-Jährige.

Der Südhesse Rode ist nach seiner Rückkehr wieder ein gesetzter Stammspieler und dürfte neben Torhüter Kevin Trapp und Abwehrspieler Martin Hinteregger ein Kandidat für die Abraham-Nachfolge sein. Der Argentinier Abraham verkündete kürzlich, den Verein nach der Bundesliga-Hinrunde zu verlassen und zurück in seine Heimat nach Südamerika zu gehen. Zudem deutete Trainer Adi Hütter nach dem Dortmund-Spiel an, dass Makoto Hasebe nach dieser Saison seine Karriere beenden und in seine Heimat zurückkehren könnte. Der Japaner, der mit fast 37 Jahren einer der ältesten Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison ist, war bei der Eintracht in den letzten drei Begegnungen nicht mehr berücksichtigt worden. dpa

