Karleins Rettungstat als Schlüssel zum Erfolg

Bergstraße.Der VfR Fehlheim kann doch noch gewinnen. Im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen den VfL Michelstadt kamen die „Rasenspieler“ zu ihrem ersten Saisonsieg und der fiel mit 5:1 sehr deutlich aus. Alles in allem ein Erfolg, der auch in der Höhe absolut in Ordnung geht, auch wenn die Partie eine andere Wendung hätte nehmen können. So rettete Fehlheims Schlussmann Florian Karlein in der 58.

...