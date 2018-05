Anzeige

Bensheim.Auf der Verkehrsübungsanlage an der Hartbrücke in Bensheim wird es am Pfingst-Wochenende wieder laut, denn beim Automobilclub Bensheim stehen in bis zu acht Altersklassen Wertungsläufe zur hessisch-thüringischen ADAC-Meisterschaft und zum Odenwaldpokal im Kartslalom an.

Dabei geht es für die Nachwuchsfahrer im Alter zwischen sechs und 18 Jahren darum, den aufgestellten Parcours schnellstmöglich und fehlerfrei zu absolvieren. Beim Tanz um die Pylonen wird Präzision, Konzentration und Koordination verlangt, denn bei nur maximal 20 Zentimetern zwischen Rad und Pylone bleibt nicht viel Spielraum im Kampf um wichtige Meisterschaftspunkte.

In der vergangenen Saison waren die Fahrer vom AC Bensheim mit zwei Hessen-Thüringen-Meistern, fünf Odenwaldpokal-Siegern sowie einem vierten und siebten Platz bei den deutschen Meisterschaften bzw. beim Bundesendlauf sehr erfolgreich. Gute Platzierungen beim Heim-„Grand-Prix“ könnten für die Lokalmatadore wegweisend sein für das weitere Abschneiden in diesem Jahr.