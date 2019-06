Kart-Slalom beim MSC Zwingenberg

Zwingenberg.Der Motor-Sport-Club Zwingenberg veranstaltet am Sonntag auf dem Zentralparkplatz an der Melibokushalle den 7. Wertungslauf zur DMV-Hessenmeisterschaft und den 5. Vorlauf zur Deutschen Meisterschaft im Jugend-Kart-Slalom. Der MSC erwartet rund 80 Jugendliche Kart-Piloten, die in drei Wertungsläufen (die zwei besten Ergebnisse fließen in die Wertung ein) wichtige Punkte für die Meisterschaften einfahren wollen.

Die jugendlichen Fahrer des MSC wollen ihren Heimvorteil nutzen, nachdem sie bisher schon einige Erfolge feierten. Ganz oben auf dem Siegerpodest stand bereits Manuel Rohr, der ebenso wie Jakob Gerisch, Mirko Schöber und Jonas Gerhard auch in die Medaillenränge fuhr.

BA-Pokal für Tagesschnellsten

Los geht es für die jungen Motorsportler am Sonntag um 10 Uhr, gegen 17 Uhr wird die Siegerehrung durchgeführt. Vier Teilnehmer bilden eine Mannschaft, für die es eine zusätzliche Wertung gibt, wobei jeweils die drei besten Fahrer gewertet werden. Der Tagesschnellste darf sich über den Sonderpokal vom Bergsträßer Anzeiger freuen. red

