Kegel-Saison in Hessen ist abgebrochen

Bergstraße.Die Kegelsaison in Hessen wird in der Sektion Classic, in der die Vereine aus Bensheim, Lorsch und Heppenheim an den Start gehen, nicht fortgesetzt. In einer Abstimmung im Rahmen einer Verbands-Umfrage sprachen sich mehr als zwei Drittel der teilnehmenden Vereine dafür aus, die Runde abzubrechen und nicht zu werten.

27 Prozent stimmten für „Option A“, die eine Fortsetzung der Saison mit Hin- und Rückrunde vorsah. Nur sechs Prozent wollten gemäß „Option B“ eine Annullierung der Hinrunde und nach Möglichkeit einen Neustart mit einer einfachen Runde.

In „Option C“, auf die 67,3 Prozent der Stimmen, entfielen, heißt es: „Die Spielrunde ’20/21 wird abgebrochen und nicht gewertet. Für die Saison ’21/22 wird am nächsten Sektionstag ein Konzept zur neuen Ligenplanung vorgestellt und zur Abstimmung gebracht. Die weiteren Spiele im Spielplan können als Spiele ohne Wertung durchgeführt werden, so es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt.“ Von den 74 wahlberechtigten Vereinen hatten 54 an der Abstimmung teilgenommen, darunter die SKV Lorsch und Union KV Bensheim.

Zur Organisation der möglichen Freundschaftsspiele in Anlehnung an den Saison-Spielplan sollen sich die Vereine direkt abstimmen. Die Sportwarte müssen nicht informiert werden, die Verband-Internetplattform kann zur Spieldokumentation hierfür genutzt werden.

Die Spielrunde der Jugend soll in Hessen ausgetragen werden, wenn es die behördlichen Vorgaben erlauben. Darüber hinaus geht der Verband davon aus, dass es im Frühjahr 2021 Einzelmeisterschaften in Hessen geben kann, sollten die behördlichen Vorgaben dies erlauben.

Bundesligen wollen spielen

Wie beim Lockdown im Frühjahr haben die Bundesligen einen „Drei-Stufen-Plan“ für den weiteren Spielbetrieb verabschiedet. „Plan A“, der einen bundesweiten Trainingsbetrieb ab dem 1. Dezember (Spielbetrieb ab dem 2. Januar) vorsah, ist schon hinfällig. Sollte ab dem 1. Januar bundesweit Training möglich sein, soll die Saison nach einem bereits erstellten Spielplan ab dem 30. Januar fortgesetzt werden („Plan B“).

„Plan C“ sieht (auch bei einem erneuten Lockdown nach dem 30. Januar) einen Saisonabbruch ohne Wertung und den Versuch eines Neustarts im September vor. kr/red

