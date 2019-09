Kein Glück beim Oberliga-Auftakt

Lorsch.Oberliga-Aufsteiger TTV Topspin Lorsch verkaufte sich bei seinem Auftaktspiel teuer. Letztlich fehlte das Glück, um eine Niederlage (3:9 bei der TG Langenselbold) abwenden zu können. So verloren das Doppel Mostowys/Goisser in vier engen Sätzen (1:3) sowie in den Einzeln Artjorn Lohvinov und vor allem Patrick Nicklas gegen den TG-Spitzenmann Waltemode jeweils erst im Entscheidungssatz (2:3)

