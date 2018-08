Kein Heimvorteil für TSV Auerbach II

Bensheim.Die Rollen scheinen klar verteilt, wenn sich am Sonntag (13.15 Uhr) im Bensheimer Derby der Fußball-Kreisliga C die TSV Auerbach II und der FC Italia gegenüberstehen. Da der Klassen-Neuling seine sportliche Heimat vorübergehend auf dem Gelände der TSV Auerbach gefunden hat, kann man noch nicht einmal von einem Heimvorteil der Rotweißen sprechen.

„Der FC Italia ist der Favorit, er wird noch von der Aufstiegseuphorie getragen“, warnt Thomas Semmler. „Die haben einige gute Einzelspieler. Die Achse mit Torhüter Harald Bauer, Innenverteidiger Patrick Kolleczek sowie den Angreifern Nils Thobe und Renato Lucic kann sich sehen lassen“, macht der TSV-Coach den „Italienern“, die ihre ersten beide Spiele gewonnen haben, ein dickes Kompliment.

Fehlen werden bei der TSV Timon Neubert, Patrick Brunner, Hendrik Hübner (alle in Urlaub), Christian Schmitt (Rückenverletzung) und David Diesbach (bis Ende Oktober beruflich). Fraglich ist der Einsatz von Alexander Büttner.

FC Italia strebt dritten Sieg an

„Wir gehen am Sonntag auf drei Punkte aus, obwohl die Auerbacher über eine starke Mannschaft verfügen. Die werden wir aber auf keinen Fall unterschätzen“, umschreibt Savo Maksimovic die Ausgangsposition für den Tabellenvierten. „Von beiden Teams sind acht, neun Leute in Urlaub. Wir haben jedoch einen großen Spielerkader, so dass wir das ganz gut kompensieren können“, fügte der Italia-Erfolgstrainer hinzu.

Letztmals standen sich die beiden Kontrahenten in der Saison 2013/14 gegenüber. Die TSV-Zweite verlor zu Hause 1:3 gegen den späteren Absteiger, das Rückspiel auf dem Meerbach-Sportplatz endete 1:1. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018