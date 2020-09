Keine Bescheidenheit in Lautern

© Harder

Bergstraße.In den zwei Gruppen der Fußball-Kreisliga D gehen in der Saison 2020/21 insgesamt 32 Starter ins Rennen: 27 Reserve-Teams und fünf erste Mannschaften sind in beiden Spielklassen vertreten. In Gruppe 1 schlagen mit SV Schönberg, SV Bobstadt, Birlikspor Biblis und SG Waldesruh/-horn Lampertheim vier erste Garnituren auf; in Gruppe 2 stellt die SG Lautern die einzige erste Mannschaft.

Die SG Lautern hat sehr gute Chancen, ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe der Meisterschaft, meint Tobias Moritz mit Blick auf den mit elf Zugängen verstärkten Kader. „Da sind einige Granaten dabei“, findet der Abteilungsleiter. Vom A-Ligisten Espanol Offenbach wechselten Stefan Cozariuc, Igor Raicu, Dumitru Raicu und Anton Raicu ins Lautertal, vom FC 07 Bensheim II kam mit Joshua Malcolm Jung ein talentierter Stürmer.

Die Kontakte zum Offenbacher Quartett liefen über den neuen SGL-Spielertrainer Patrick Maeße (39), der aus dem Rhein-Main-Gebiet vor kurzem in den Odenwald übergesiedelt ist. Maeße hat als Spieler und Trainer Erfahrungen aus höheren Ligen und tauchte durch einen Zufall auf dem Radar der SGL auf. Nach dem beruflich bedingten Rückzug vom seitherigen Spielertrainer Martin Mößinger, der als Aktiver weitermacht, war der D-Ligist auf der Suche nach einem neuen Coach. Vorsitzender Rainer Röhm lotste zunächst Maeße und anschließend einige Kicker nach Lautern.

Das Kader-Upgrade veranlasste zudem einige Akteure, ihre Abwanderungsgedanken fallenzulassen, so dass die Lautertaler nun über „eine richtig starke Mannschaft“ (Moritz) verfügen. Den Sprung in die C-Liga will Tobias Moritz zwar nicht als Ziel ausrufen, aber: „Mit dieser Truppe müssen wir einfach oben mitspielen.“ Zum Saisonstart muss die SG Lautern am Sonntag beim ISC Fürth II in Lörzenbach ran.

Zugänge: Patrick Maeße (SV Pars Neu-Isenburg), Stefan Cozariuc, Igor Raicu, Dumitru Raicu, Anton Raicu (alle Espanol Offenbach), Joshua Malcolm Jung (FC 07 Bensheim II), Maxim Marin, Ion Nistor (fangen beide an), Thilo Meckel (KSG Brandau), Almohammad Dildar (FC Italia Bensheim), Kevin Schneller (SV Schwanheim).

Abgänge: Kai Vollmer (TSV Reichenbach), Marco Degenhardt (TSV Auerbach II), Manuel Willwohl (SV Schwanheim), Mustafa Elzabi (TSV Gadernheim).

Kader: Tor: Markus Rothenhäuser, Leon Barthel, Felix Henn. - Abwehr: Julian Pietz, Stefan Cozariuc, Maxim Marin, Jens Karas, Robel Goitom Kessete, Florian Moritz, Steffen Geis, Daniel Müther, Rolf Degenhardt, Almohammad Dildar. - Mittelfeld und Angriff: Joshua Malcolm Jung, Igor Raicu, Markus Hill, Dumitru Raicu, Anton Raicu, Robin Perez-Adler, Thilo Meckel, Ahmed Karim Mohammed, Jannik Degenhardt, Tobias Moritz, Marcus Rein, Ali Reza Ramazani, Martin Mößinger, Christian Dürr, Ion Nistor, Kevin Schneller.

Spielertrainer: Patrick Maeße (für Martin Mößinger). - Ziel: Oben und um den Aufstieg mitspielen. eh

Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.09.2020