Keine Fans bei den Flames

Bensheim.Aufgrund der kritischen Corona-Lage und den stark steigenden Fallzahlen im Landkreis Bergstraße werden die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach ihre letzten beiden beide Heimspiele vor der WM-Pause am kommenden Samstag (24.) gegen Göppingen sowie am 11. November gegen Bietigheim ohne Zuschauer in der Weststadthalle austragen werden.

„In ständiger Beobachtung der aktuellen Geschehnisse im Landkreis haben wir uns eigeninitiativ zu diesem Schritt entschieden. Der Bundesligahandball in Bensheim/Auerbach sowie in der Region Bergstraße hat seit vielen Jahren Tradition und wir sehen uns in einer gesellschaftlichen Verantwortung und Vorbildfunktion“, so Flames-Geschäftsführer Michael Geil zur besorgniserregenden Situation: „Wir hoffen auf Verständnis der Sponsoren und Dauerkartenbesitzer. Wir werden diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen.“

Nachdem im Kreis Bergstraße der Inzidenzwert auf über 70 gestiegen ist, dürfen Mannschaften im Wettkampfbetrieb zwar weiterhin ihren (Kontakt-)Sport ausüben, aber unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen und der Einhaltung der Hygienekonzepte. „Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden wurde schnell klar, dass die Fortführung des Trainings- und Spielbetriebes für das Bundesligateam sportlich oberste Priorität besitzt. Aber wir sind uns darüber hinaus einig, dass wir weder den beiden Mannschaften noch den Zuschauern und Helfern ein unnötiges gesundheitliches Risiko aussetzen möchten“, so der Hygienebeauftragte der Flames, Andre Schumacher, über die weiteren Maßnahmen. red

