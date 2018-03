Anzeige

FV Hofheim – SG Einhausen (So. 14.15 Uhr): Die SGE strebt im Lampertheimer Stadtteil einen Auswärtssieg an, um sich die Chance im Rennen um Relegationsplatz zwei zu bewahren. Die Einhäuser haben eine durchaus zufriedenstellende Wintervorbereitung hinter sich, so dass Uwe Bertsch davon ausgeht, eine gut aufgestellte Mannschaft in den Rest der Saison schicken zu können. „Jetzt sind wir froh, dass es endlich wieder um Punkte geht und wir sehe, wo wir stehen. Ein Punktspiel hat immer einen größeren Wettkampfcharakter wie ein Freundschaftsspiel – und da wird der Sonntag für alle eine erste echte Standortbestimmung sein“, blickt der Coach dem ersten Punktspiel im Jahr 2018 durchaus zuversichtlich entgegen.

Bertsch setzt in Hofheim auf eine offensive Ausrichtung seiner Elf, betont aber auch gleichzeitig, dass man in den letzten Wochen verstärkt das Defensivverhalten trainiert hat. „Mit Tobias Georgi, Denis Holdschick oder Philipp Hiemenz verfügen wir über exzellente Offensivkräfte, so dass wir gar nicht anders können, als unser Heil im Spiel nach vorne zu suchen. Wir wissen aber, dass wir in der bisherigen Saison zu viele Gegentreffer kassiert haben– und da gilt es, uns zu verbessern.“ nico

FC St. Heppenheim – VfR Bürstadt (So. 14.45 Uhr): Das FC-Trainerduo Erdinc/Koc hat in der Vorbereitung viel getestet, will dieser aber keine Bedeutung beimessen. „Jetzt am Sonntag gilt es, so Erdinc, dem aber wiederum die guten VfR-Testspielergebnisse Respekt einflößen. hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.02.2018