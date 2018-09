Kellerduell mit SV Zwingenberg

Bergstraße.Während Fußball-A-Ligist SV Lindenfels heute Abend bei Azz. Lampertheim gefordert ist und seine Chancen besser nutzen will als beim jüngsten 1:2 gegen SSV Reichenbach (Trainer Felber: „Wir müssen hundert Prozent bringen, um dort zu bestehen“), rüstet der SV Zwingenberg für das heutige C-Liga-Kellerduell beim Schlusslicht Birlikspor Biblis. „Sicherlich sind wir in einer schwierigen Situation, zumal wir personell arg gebeutelt sind. Dennoch muss es unser Ziel sein, in Biblis zu gewinnen“, so SV-Coach David Vorreiter. Er muss auf Adrian Heck (muskuläre Probleme), Martin Täufer und Marc Mager (beide privat verhindert) verzichten. rs/red

