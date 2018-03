Anzeige

Bergstraße.Die Judo-Kampfgemeinschaft Bürstadt-Rimbach startet am Samstag (17.) in die neue Oberligasaison. Ein dreitägiges Trainingslager, interne Trainingsvorbereitung sowie Teambuilding sind abgeschlossen. Der Vorjahres-Aufsteiger will sich nach dem vierten Platz von 2017 in der Liga etablieren.

Mannschafts-Coach Nadine Müller ist optimistisch und freut sich über einen großen Kader in Top-Form. Dazu gehören: Ian Störmer, Johannes Roßbach, Kai Dörry, Morteza Tavakoli, Christoffer Wecht, Jannik Zettel, Florian Siegler, Mirco Ohl, Marcel Dudyka und Michael Radig. Neu dazu kommen sollen aus der eigenen Jugend Soufian Idrissi, Mohammed Assuev und Keanu Bozoghlian sowie die externen Neuzugänge Jan Tetiwa, Atilla Nazikol und Marc Milano.

Gekämpft wird an vier Kampftagen. Los geht’s am Samstag in Wächtersbach. Zweimal hat die KG Heimrecht: am 14. April in Rimbach und am 21. April in Bürstadt. red