Kickers sind froh über den Neustart

Frankfurt/Mannheim.Die Fußball-Regionalliga Südwest kann ihren Spielbetrieb am Wochenende wie geplant wieder aufnehmen (wir haben kurz berichtet). Das Landgericht Mannheim lehnte einen von mehreren Clubs eingereichten Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart ab. Zur Begründung des Gerichts hieß es, dass die Liga mit Blick auf den geplanten Neustart „eine vertretbare Abwägung vorgenommen“ habe.

Sechs Vereine – darunter aus Hessen TSV Steinbach-Haiger, FC Gießen und Eintracht Stadtallendorf – hatten ihren Antrag unter anderem mit den Umständen durch die Corona-Pandemie begründet und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor Weihnachten für schwierig gehalten. Es sei jedoch von Seiten der Liga vertretbar gewesen, das bisherige Hygienekonzept weiterhin als übergeordnetes Hygienekonzept für den Spielbetrieb anzusehen.

Zu den Befürwortern des Spielbetriebs gehört Kickers Offenbach. „Wir wussten alle, was auf uns zukommt, dass wir maximal flexibel sein müssen. Das wurde vertraglich festgehalten. Wir möchten einfach nur unserer Arbeit nachkommen“, sagte OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik.

Am 30. November hatte die Liga bekanntgegeben, am Wochenende (11. bis 13. Dezember) die Spiele wieder aufnehmen zu wollen. Grundlage der Entscheidung sei, dass gemäß Corona-Verordnung ab dem 1. Dezember auch in Rheinland-Pfalz wieder Spiel- und Mannschaftsbetrieb möglich sind. Vor den Partien sollen Spieler, Offizielle und Schiedsrichter getestet werden. dpa/red

