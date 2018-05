Anzeige

Offenbach.Daniel Steuernagel wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Der 38-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 30. Juni 2020 und und tritt die Nachfolge von Oliver Reck an, von dem sich der Club zum Rundenende trennt.

Trotz seines jungen Alters blickt Steuernagel schon auf fast 18 Jahre Trainererfahrung zurück, die von zahlreichen Aufstiegen gekrönt wurden. So führte er Teutonia Watzenborn-Steinberg von der Verbandsliga in die Regionalliga. Im vergangenen Jahr absolvierte Steuernagel den Lehrgang zum Fußballlehrer des DFB, unter anderem hospitierte er bei Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt.

Der studierte Grundschullehrer Steuernagel gilt als großes Trainertalent und möchte mit Offenbach in der kommenden Saison erneut um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen. In der nun zu Ende gegangenen Runde hatten die Kickers lange um einen der beiden ersten Plätze mitgespielt, mussten letztlich aber Waldhof Mannheim den Vortritt lassen und wurden Dritte.