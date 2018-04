Anzeige

Mannheim/Offenbach.Im Kampf um den zweiten Relegationsplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest (hinter dem souveränen Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken) kommt es am Samstag (15.35 Uhr, live auf Sport1) zum Verfolgerduell zwischen den Kickers Offenbach (2.) und dem SV Waldhof Mannheim (3.). Nur einer von beiden kann in die Entscheidungsspiele um den Drittliga-Aufstieg einziehen – inzwischen stehen die möglichen Gegner fest.

Ein Team aus der Regionalliga Südwest („Südwest B“) bekommt es zunächst vor eigenem Publikum mit dem Titelträger aus Bayern (voraussichtlich 1860 München) zu tun. Der zweite Südwest-Klub („Südwest A“) muss zuerst auswärts beim Primus der Regionalliga West ran. Um möglichen Wettbewerbsverzerrungen in der Saisonendphase vorzubeugen, erfolgt die genaue Zuordnung der beiden Südwest-Teilnehmer kurzfristig im Rahmen einer separaten Auslosung. Die genauen Anstoßzeiten legt der DFB in Abstimmung mit den übertragenden TV-Sendern fest.

Der Meister der Regionalliga Nord trifft zudem auf den Titelträger der Regionalliga Nordost. Gespielt wird am 24. Mai (Donnerstag) und am 27. Mai (Sonntag). red/th