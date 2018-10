Als sie vor einer Woche die deutschen Handballerinnen aufs Feld führte, war dies ein doppelt bedeutsamer Moment für Kim Naidzinavicius: Nach zehnmonatiger Verletzungspause feierte die 27-Jährige ihr Länderspiel-Comeback, zudem war die Spielmacherin erstmals Kapitänin der DHB-Frauen. „Es war besonders, die neue Spielführerin zu sein, aber noch besonderer, wieder im Nationaltrikot aufzulaufen“, so die gebürtige Gelnhäuserin, die 2008 von der TSG Ober-Eschbach zur HSG Bensheim/Auerbach (Flames) wechselte und dort in drei Spielzeiten nicht nur wegen ihrer Körpergröße (1,83 m) groß heraus kam.

Aber auch sechs Treffer von Naidzinavivcius, die einst am AKG Bensheim ihr Abitur baute, waren nicht genug, um Olympiasieger Russland zu bezwingen. Die DHB-Auswahl verlor den Test in Dessau mit 31:3 (15:14). Für Bundestrainer Henk Groener war dies an seinem 58. Geburtstag die erste Niederlage auf deutschem Boden im vierten Spiel. „Natürlich wollten wir unbedingt gewinnen und ein gutes Ergebnis erzielen, aber Henk hatte natürlich auch andere Ziele, zum Beispiel möglichst viele Spielerinnen im Hinblick auf die Europameisterschaft im Dezember zu testen“, sagte Naidzinavicius nach ihrem 91. Länderspiel.

An das 90. hat die Kapitänin der SG BBM Bietigheim, zu der sie vor zwei Jahren nach einem fünfjährigen Gastspiel bei Bayer Leverkusen wechselte, keine guten Erinnerungen: Im Eröffnungsspiel der Heim-WM am 1. Dezember 2017 zog sie sich nach 140 Sekunden einen Kreuzbandriss zu – Weltmeisterschaft und Saison waren gelaufen. „Mit meiner Rückkehr bin ich generell zufrieden. So langsam kommt meine alte Form wieder, aber es ist klar, dass das noch etwas schwankend ist“, sagte sie.

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der Heim-WM 2017 traten acht Nationalspielerinnen zurück, viele junge rückten nach. „Angesichts dieses Umbruchs war klar, dass auch ich mehr Verantwortung übernehmen werde“, so Naidzinavicius. dpa/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.10.2018