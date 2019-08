Kinder-Turnfest im kleinen Rahmen

Bergstraße.Das Bergsträßer Kinderturnfest findet am Samstag beim TV Bürstadt statt. Anders als gewohnt ist es in diesem Jahr nur an einem Tag und wird für Kinder im Alter bis 14 Jahren ausgerichtet, da es 2019 als Höhepunkt des Turnjahres das Landesturnfest in Bensheim und Heppenheim gab.

Das Kinderturnfest vereint den Wettkampf- mit dem Festcharakter. Neben Leistungssport stehen Breitensport, Ballturnier und Mitmachangebote auf dem Programm. Der Turngau Bergstraße als Veranstalter rechnet mit 300 Teilnehmern.

Die feierliche Eröffnung ist um 13 Uhr im Stadion von Ausrichter TV Bürstadt, der das Turnfest in sein zweitägiges „Brutzelfest“ einbindet, in dessen Rahmen an gleicher Stelle ab 11 Uhr die Senioren-Hessenmeisterschaft im Steinstoßen stattfindet. Bei den Turnern geht es mit den Wettkämpfen im Freien und in der benachbarten Halle weiter. Den Abschluss bildet ab 16.15 Uhr der Einmarsch der Vereine zur Siegerehrung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.08.2019