Kirschhausen verliert Platz drei

Bergstraße.Der SV Kirschhausen verlor in der Fußball-Kreisliga B 3:4 beim FC Schönmattenwag – und dadurch den dritten Tabellenplatz. Marco John, Trainer des SVK, sah kein schönes Spiel, da beide Mannschaften vor allem mit weiten Bällen agierten. Aber auch ansonsten war er mit der Leistung seiner Spieler nicht einverstanden: „Das war heute zu wenig, und der Sieg des FC Odin ist verdient.“ Seine Elf habe einfach keine Mittel gefunden und schlecht verteidigt, kritisierte John, der auch Mängel im Zweikampfverhalten sah. – Tore: 1:0 Kessler (15.), 1:1, 1:2 Cvijanovic (18., 25., Foulelfmeter), 2:2, 3:2 Kessler (41., 75.), 4:2 Riesinger (88.), 4:3 Langner (90.). ki/ü

SV Fürth II – TSV Hambach 3:3. Dass die Fürther einen Lauf haben (nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Spielen), bekam der bisherige Vierte aus Hambach zu spüren, für den das Remis ein Rückschlag mit Blick auf den Kampf um Platz zwei ist. Immerhin machte der TSV einen 1:3-Rückstand wett. Die spielerischen Nachteile kompensierte Fürth mit Zweikampfstärke, solidem Abwehrverhalten und erfolgreich vorgetragenen Kontern. – Tore: 1:0 Dörsam (2.), 1:1 Jonas Schäfer (22.), 2:1, 3:1 Metzger (30., 34.), 3:2, 3:3 Kopp (65., 75.). kar/ü

TG Trösel – SC Rodau 4:0. Torjäger Stefan Zink machte den Unterschied in einer Partie, in der Rodau in der halben Stunde gleichwertig war. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn der Schuss der Gäste in der 25. Minute nicht an die Latte, sondern zum Ausgleich ins Tor gegangen wäre. So aber erzielte Zink kurz darauf das 2:0 und brach damit den Widerstand. – Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Zink (6.; 33.; 47.; 82.). tom/ü

TSV Weiher – FSG Bensheim 7:2. Die Gastgeber verschliefen gegen das Schlusslicht die erste Halbzeit komplett und konnten letztlich froh sein, mit einem 2:2 in die Pause zu gehen. „Wir haben in dieser Phase schlecht gespielt und uns so gut wie keine Torchancen erarbeitet“, kritisierte TSV-Sprecher Niklas Helfrich, der in den zweiten 45 Minuten, begünstigt durch die Einwechslungen, eine bessere Leistung des TSV sah: „Spätestens nach unserem 4:2 war die Gegenwehr der FSG gebrochen.“ – Tore: 0:1 Danso (5.), 1:1 Helfrich (19.), 1:2 Dumrul (32.), 2:2 Fath (33.), 3:2 Maas (60.), 4:2 Hübscher (65.), 5:2 Hübner (71.), 6:2 Mazucca (72.), 7:2 Koch (77.). ki/ü

